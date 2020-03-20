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Читинка устроила в квартире наркопритон

Читинка устроила в квартире наркопритон
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщине грозит лишение свободы на срок до четырёх лет

В Чите наркополицейские выявили содержание наркопритона в одной из квартир.

Установлено, что жительница Читы систематически предоставляла свою квартиру наркозависимым лицам для употребления запрещенных веществ, при этом и сама употребляла наркотики.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов». Подозреваемой может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.




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