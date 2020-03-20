В Бурятии начался приём заявок на региональный этап конкурса «Семья года»

Желающие принять участие могут направлять заявки в администрацию района по месту жительства



В Бурятии стартовал приём заявок на участие в региональном этапе конкурса «Семья года – 2020». Всероссийский конкурс проводится в этом году в пятый раз в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства, распространения положительного опыта семейных династий, социально ответственных семей.



Для проведения регионального этапа в республике сформирован оргкомитет из числа представителей правительства РБ, исполнительной государственной власти Бурятии, некоммерческих, общественных, научных, образовательных организаций и общественных деятелей.



Как и в прошлом году, конкурс проходит по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья России».



Региональный этап проводится в два тура:

- отборочный тур (на районном уровне) – с 18 марта по 10 апреля 2020 года;

- финальный тур (на республиканском уровне) – с 13 апреля по 30 апреля 2020 года.



До 25 мая оргкомитет определяет по каждой номинации одну семью-победителя финального тура регионального этапа всероссийского конкурса.



В конце года семьи-победители будут приглашены в Москву для участия в двухдневной программе, включающей торжественную церемонию награждения, семейный праздник-знакомство, экскурсионную программу. По итогам конкурса будет издана почётная книга «Семья года. Россия 2020», включающая истории всех семей-победителей. Об этом сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения РБ.

