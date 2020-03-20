Двое забайкальцев украли из чужого дома одежду, еду и алкоголь

Злоумышленники попали в дом, взломав дверные запоры



В Сретенском районе Забайкальского края в понедельник в полицию обратилась 43-летняя жительница села Фирсово и сообщила о краже из её дома вещей, продуктов и спиртных напитков. Выяснилось, что кража произошла ночью, когда потерпевшая находилась в гостях.



Установлено, что неизвестные проникли в дом, взломав дверные запоры.



Полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности к краже двоих местных жителей. В результате подозреваемые были доставлены в отдел полиции, от них получены признательные показания.



Украденное имущество изъяли по месту жительства одного из подозреваемых и вернули женщине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту хищения с незаконным проникновением в жилище, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.







