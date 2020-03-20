В Бурятии обсудили поправки к Конституции



Напомним, о необходимости внести поправки в Основной закон Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы регионов России поддержали закон о поправках, в том числе Народный Хурал Бурятии, а 14 марта его подписал президент.



Днём общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны в президентском указе определено 22 апреля, однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.



В Доме научной коллаборации Бурятского госуниверситета 19 марта прошёл круглый стол «Конституционные поправки и конституционная система». Ведущие правоведы республики более двух часов обсуждали вопросы, связанные с поправками к Конституции России и всероссийским голосованием.Организаторы сообщили, что круглый стол планировался давно и приурочен ко Дню Конституции Бурятии. Однако вмешалась реальность, и главным, да и единственным вопросом в повестке стало обсуждение поправок к Конституции России.В своём выступлении уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова отметила:- Совершенствование действующей Конституции Российской Федерации - это не спонтанный, а давно ожидаемый и логичный процесс развития отечественного процессуализма. Все поправки прямо или косвенно касаются прав человека, среди которых, в первую очередь, делается акцент на социальных гарантиях. Поэтому на первый план выходит информирование граждан, как о процедуре общероссийского голосования, так и о сути голосования. Граждане, прежде всего, должны понимать - они придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за свою социальную защищенность.По мнению Юлии Жамбаловой, очень важно, чтобы «в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования активное участие приняли институты гражданского общества, именно их участие обеспечит открытость процедуры голосования».Профессор БГУ, бывший председатель Конституционного суда Бурятии Капитон Будаев изложил свою версию появления поправок:- Ещё в декабре 2018 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин предложил точечные изменения в Конституции. И в январе 2020 предложения по изменению Основного закона вносит уже президент страны Владимир Путин. Я не ожидал, что так быстро.Также Капитон Будаев положительно оценил антикоррупционные поправки.- В стране стало много фактов коррупции. Глава Следственного комитета Бурятии Александр Бастрыкин в декабре 2019 даёт данные - более 80 тысяч дел возбуждено в отношении должностных лиц с 2011 по 2019 годы. Многие чиновники имели счета за рубежом или двойные гражданства, или виды на жительство. Владимир Путин решил навести порядок среди госслужащих и депутатов. Запрет на зарубежные счета и двойное гражданство - правильная поправка, целиком поддерживаю, - сказал он.Доцент кафедры международного права БГУ Евгений Мадаев, анализируя поправку о приоритете российского законодательства над международным, в частности, отметил:- Если проанализировать законодательство стран США, Великобритании, Франции, Китая и бывшего Советского Союза, то можно отметить тенденцию в их законодательствах на приоритете национального права над международным. Однако для всех других стран насаждался приоритет международного права. Поэтому изменения, касающиеся соблюдения или несоблюдения норм международного права, решений международных организаций, в том числе и Европейского суда по правам человека, нашли своё отражение в тексте поправок к Конституции России.Преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права БГУ Жанна Васильева выступила с докладом о поправке, получившей в народе название «поправка о Боге».- Заключение Конституционного суда России поясняет, что включение в Конституцию слов о «вере в бога» не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Все разговоры на тему того, что государство перестанет у нас быть светским - это недобросовестные спекуляции. Никакая религия не может быть обязательной или государственной. Все вероисповедания признаются равноправными. Все религиозные объединения отделены от государства и равны между собой, - пояснила она.Итог круглого стола «Конституционные поправки и конституционная система» можно охарактеризовать словами юриста Николая Васюткина: «Поправки в Конституцию - это своеобразная конституционная реформа, она достаточно полная, предложенная президентом и рядом государственных деятелей России».