 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

20 Марта

19 Марта

Популярное

В Бурятии обсудили поправки к Конституции

В Бурятии обсудили поправки к Конституции
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Круглый стол по поправкам в Основной закон страны прошёл накануне

В Доме научной коллаборации Бурятского госуниверситета 19 марта прошёл круглый стол «Конституционные поправки и конституционная система». Ведущие правоведы республики более двух часов обсуждали вопросы, связанные с поправками к Конституции России и всероссийским голосованием.

Организаторы сообщили, что круглый стол планировался давно и приурочен ко Дню Конституции Бурятии. Однако вмешалась реальность, и главным, да и единственным вопросом в повестке стало обсуждение поправок к Конституции России.

В своём выступлении уполномоченный по правам человека в республике Юлия Жамбалова отметила:

- Совершенствование действующей Конституции Российской Федерации - это не спонтанный, а давно ожидаемый и логичный процесс развития отечественного процессуализма. Все поправки прямо или косвенно касаются прав человека, среди которых, в первую очередь, делается акцент на социальных гарантиях. Поэтому на первый план выходит информирование граждан, как о процедуре общероссийского голосования, так и о сути голосования. Граждане, прежде всего, должны понимать - они придут на избирательные участки, чтобы проголосовать за свою социальную защищенность.

По мнению Юлии Жамбаловой, очень важно, чтобы «в ходе подготовки и проведения общероссийского голосования активное участие приняли институты гражданского общества, именно их участие обеспечит открытость процедуры голосования».

Профессор БГУ, бывший председатель Конституционного суда Бурятии Капитон Будаев изложил свою версию появления поправок:

- Ещё в декабре 2018 года председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин предложил точечные изменения в Конституции. И в январе 2020 предложения по изменению Основного закона вносит уже президент страны Владимир Путин. Я не ожидал, что так быстро.

Также Капитон Будаев положительно оценил антикоррупционные поправки.

- В стране стало много фактов коррупции. Глава Следственного комитета Бурятии Александр Бастрыкин в декабре 2019 даёт данные - более 80 тысяч дел возбуждено в отношении должностных лиц с 2011 по 2019 годы. Многие чиновники имели счета за рубежом или двойные гражданства, или виды на жительство. Владимир Путин решил навести порядок среди госслужащих и депутатов. Запрет на зарубежные счета и двойное гражданство - правильная поправка, целиком поддерживаю, - сказал он.

Доцент кафедры международного права БГУ Евгений Мадаев, анализируя поправку о приоритете российского законодательства над международным, в частности, отметил:

- Если проанализировать законодательство стран США, Великобритании, Франции, Китая и бывшего Советского Союза, то можно отметить тенденцию в их законодательствах на приоритете национального права над международным. Однако для всех других стран насаждался приоритет международного права. Поэтому изменения, касающиеся соблюдения или несоблюдения норм международного права, решений международных организаций, в том числе и Европейского суда по правам человека, нашли своё отражение в тексте поправок к Конституции России.

Преподаватель кафедры конституционного, административного и муниципального права БГУ Жанна Васильева выступила с докладом о поправке, получившей в народе название «поправка о Боге».

- Заключение Конституционного суда России поясняет, что включение в Конституцию слов о «вере в бога» не означает отказа от светского характера государства и не ставит граждан в неравное положение. Все разговоры на тему того, что государство перестанет у нас быть светским - это недобросовестные спекуляции. Никакая религия не может быть обязательной или государственной. Все вероисповедания признаются равноправными. Все религиозные объединения отделены от государства и равны между собой, - пояснила она.

Итог круглого стола «Конституционные поправки и конституционная система» можно охарактеризовать словами юриста Николая Васюткина: «Поправки в Конституцию - это своеобразная конституционная реформа, она достаточно полная, предложенная президентом и рядом государственных деятелей России». 
 
Напомним, о необходимости внести поправки в Основной закон Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию 15 января. Госдума одобрила законопроект 11 марта, в тот же день его принял Совет Федерации. К 13 марта законодательные органы регионов России поддержали закон о поправках, в том числе Народный Хурал Бурятии, а 14 марта его подписал президент. 

Днём общероссийского голосования по поправкам в Основной закон страны в президентском указе определено 22 апреля, однако допускается перенос голосования на более поздний срок в случае ухудшения ситуации с распространением коронавируса.
конституция
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии обсудили поправки к Конституции
В Бурятии обсудили поправки к Конституции
Общество, 20.03.2020
Круглый стол по поправкам в Основной закон страны прошёл накануне
Из-за коронавируса в Сети активизировались мошенники
Из-за коронавируса в Сети активизировались мошенники
Общество, 20.03.2020
Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
На нескольких улицах Улан-Удэ отключат светофоры
На нескольких улицах Улан-Удэ отключат светофоры
Общество, 20.03.2020
Это связано с плановым ремонтом
Бурятский омбудсмен помогла осуждённому
Бурятский омбудсмен помогла осуждённому
Общество, 20.03.2020
Осуждённый рассказал, что длительное время не решается вопрос о его переводе в другой регион
В Улан-Удэ городские леса будут охранять с воздуха
В Улан-Удэ городские леса будут охранять с воздуха
Общество, 20.03.2020
Квадрокоптер позволит отслеживать состояние 9 тысяч гектаров лесов
Житель Бурятии набрал полный пакет продуктов и сбежал из магазина
Житель Бурятии набрал полный пакет продуктов и сбежал из магазина
Общество, 20.03.2020
Сельчанин стащил алкоголь, конфеты и сигареты
Ангарчанин задушил 15-летнюю девушку и закопал в лесу
Ангарчанин задушил 15-летнюю девушку и закопал в лесу
Общество, 20.03.2020
Затем он отправил от её имени прощальное сообщение родственникам и друзьям
«Мы делаем всё честно и искренне»: в Улан-Удэ представили «хулиганский» спектакль
«Мы делаем всё честно и искренне»: в Улан-Удэ представили «хулиганский» спектакль
Общество, 20.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с предпремьерного показа постановки «Онегин»
Лучшая собака пограничной службы трудится в Забайкалье
Лучшая собака пограничной службы трудится в Забайкалье
Общество, 20.03.2020
Овчарка по кличке Жом неоднократно помогала в задержании нарушителей
Бурятская группа «Ахуу» представила новую композицию
Бурятская группа «Ахуу» представила новую композицию
Общество, 20.03.2020
Юные музыканты выступили на концерте в Улан-Удэ
9 из 31 строящегося дома в Улан-Удэ являются проблемными
9 из 31 строящегося дома в Улан-Удэ являются проблемными
Общество, 20.03.2020
Рабочая группа проверила ход строительства проблемных объектов
В Бурятии выявили контрабанду леса почти на 10 млн
В Бурятии выявили контрабанду леса почти на 10 млн
Общество, 20.03.2020
1,5 тысячи кубометров древесины незаконно вывезла в Китай бурятская компания
В районе Бурятии прошли учения по тушению лесных пожаров
В районе Бурятии прошли учения по тушению лесных пожаров
Общество, 20.03.2020
По сценарию учений, в Иволгинском районе разгорелся природный пожар
Жители Бурятии могут пожаловать на отказ в возврате денег за проезд
Жители Бурятии могут пожаловать на отказ в возврате денег за проезд
Общество, 20.03.2020
Если поездка отменилась из-за запретов властей, то стоимость билетов обязаны вернуть
В Бурятии не отремонтировали в срок крышу
В Бурятии не отремонтировали в срок крышу
Общество, 20.03.2020
Генеральному директору ООО «Иркутские усадьбы» внесено представление

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^