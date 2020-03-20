Роскомнадзор предупреждает о мошеннических рассылках с информацией о коронавирусе
На фоне вспышки коронавируса в интернете активизировались кибермошенники. Их основной целью является сбор персональных данных: ФИО, номер телефона, адрес почты, банковские реквизиты и др.
Злоумышленники массово рассылают сообщения с ложными рекомендациями по профилактике заболевания, распространяют фейковую информацию.
- Украденные данные используются для создания и пополнения баз спамеров, вирусного заражения устройств и кражи платёжной информации, сообщили в республиканском управлении Роскомнадзора.
В связи с этим Роскомнадзор рекомендует доверять только надёжным источникам информации: данным органов власти и лицензированным СМИ.
- Не верьте слухам, которые поступили к вам из недостоверных источников: из массовой рассылки в мессенджерах, социальных сетях, по электронной почте и SMS, - уточнили в управлении.
Нельзя переходить по сомнительным ссылкам и не нужно открывать вложения в письмах, которые пришли от неизвестных организаций или людей. Такие письма могут содержать вирусы или вести на фишинговые сайты. В качестве маскировки они могут рассылаться от имени авторитетных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения, и предлагать ознакомиться с информацией о том, как избежать заражения.
- Перед тем, как вводить какие-либо данные в интернет-магазинах, убедитесь в подлинности ресурса. Обратите внимание на название сайта в адресной строке: если там содержатся различные символы или буквы, которые не соответствуют оригинальному названию сайта или бренда, то, скорее всего, перед вами сайт мошенников, - предупредили в Роскомнадзоре.
Как сообщал «Байкал-Daily», фейковые сообщения уже получали жители Бурятии. В них сообщалась информация, не соответствующая действительности. Жителей республики просили доверять только информации, полученной из достоверных источников.
Из-за коронавируса в Сети активизировались мошенники
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