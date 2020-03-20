На нескольких улицах Улан-Удэ отключат светофоры

Это связано с плановым ремонтом



Сегодня, 20 марта, с 13:00 до 17:00 не будут работать светофоры сразу на двух участках: на перекрёстке улиц Бабушкина и Терешковой, а также на остановке общественного транспорта «ул. Геологическая» на улице Бабушкина, сообщили в комитете по транспорту Улан-Удэ.



Это связано с проведением ПАО «Горэлектросети» планового ремонта.



Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на указанных участках улиц.

