Это связано с плановым ремонтом
Сегодня, 20 марта, с 13:00 до 17:00 не будут работать светофоры сразу на двух участках: на перекрёстке улиц Бабушкина и Терешковой, а также на остановке общественного транспорта «ул. Геологическая» на улице Бабушкина, сообщили в комитете по транспорту Улан-Удэ.
Это связано с проведением ПАО «Горэлектросети» планового ремонта.
Водителей и пешеходов просят быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения на указанных участках улиц.
На нескольких улицах Улан-Удэ отключат светофоры
Общество, Фото:
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