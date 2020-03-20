В Улан-Удэ городские леса будут охранять с воздуха

Общество, Фото: Управление по информационной политике

Квадрокоптер позволит отслеживать состояние 9 тысяч гектаров лесов



На вооружение городского лесничества поступил новый квадрокоптер для использования в поисково-спасательных работах и пожаротушении. Это позволит отслеживать состояние 9 тысяч гектаров городских лесов более доступным и оперативным способом.



Лесники будут использовать новую технику для поиска очагов лесных пожаров, черных лесорубов и т. д.



– В квадрокоптере есть режим – «Невидимка», отключающий бортовую иллюминацию коптера, что очень удобно для незаметного передвижения, особенно ночью. С помощью такой техники мы сможем обследовать зоны незаконных порубок леса, где необходимо быть незаметными, – сообщили в МБУ «Городское лесничество».



Техника удобна при отслеживании и возгораний. Радиус полёта квадрокоптера до 8 км, что позволяет обследовать большую площадь лесов, а также собирать полную информацию об уже имеющихся очагах возгорания.



Как сообщили в пресс-службе мэрии, при этом качественные характеристики квадрокоптера позволяют использовать его в сложных условиях: в ночное время, в условиях задымлённости и при низких температурах. Квадрокоптер позволит снимать на фото и видео «чёрных лесорубов» и предъявлять фактические доказательства нарушений в городских лесах.



С начала года в окрестностях Улан-Удэ увеличилось количество фактов незаконной заготовки древесины. На территории Октябрьского участкового лесничества выявлено четыре факта незаконной рубки, в результате которых спилено 118 сосен. Ущерб лесному фонду составил более 2 млн рублей.

