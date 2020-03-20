Осуждённый рассказал, что длительное время не решается вопрос о его переводе в другой регион
В Бурятии осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии №8, обратился к уполномоченному по правам человека в республике Юлии Жамбаловой. Он сообщил, что длительное время не решается вопрос о его переводе в другой регион по медицинским показаниям.
Согласно доводам мужчины, заявление о переводе в исправительное учреждение Краснодарского края им было подано ещё в сентябре 2018 года.
- После вмешательства омбудсмена было проведено заседание медицинской комиссии, выдано заключение о необходимости перевода осуждённого для дальнейшего отбывания наказания в исправительные учреждения других субъектов РФ, документы направлены в ФСИН России для принятия решения, - сообщили в аппарате уполномоченного.
Бурятский омбудсмен помогла осуждённому
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