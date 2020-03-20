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Житель Бурятии набрал полный пакет продуктов и сбежал из магазина

Житель Бурятии набрал полный пакет продуктов и сбежал из магазина
Общество,  Фото:Росгвардия
Сельчанин стащил алкоголь, конфеты и сигареты

Накануне в селе Бичура Бичурского района Бурятии в продуктовом магазине произошло ограбление. На место тут же выехали сотрудники Росгвардии.

Продавец магазина сообщила росгвардейцам, что неизвестный мужчина, набрал полный пакет продуктов, а затем убежал. Установив приметы подозреваемого, росгвардейцы приступили к поискам злоумышленника.

Спустя несколько минут на соседней улице от ограбленного магазина росгвардейцы обнаружили и задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, подходящего под описание, с полиэтиленовым пакетом в руках. Украденные две бутылки коньяка и бутылку водка, две коробки конфет и сигареты были изъяты.

32-летний житель соседнего села был передан в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Органами следствия за грабёж возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
грабеж Росгвардия
 
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