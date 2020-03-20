Затем он отправил от её имени прощальное сообщение родственникам и друзьям
В Ангарске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве несовершеннолетней девушки (ч. 1 ст. 105 УК РФ).
По версии следствия, в августе 2017 года мужчина в квартире задушил свою знакомую – 15-летнюю девушку. Преступление он совершил на почве конфликта. Затем убийца на автомобиле вывез тело потерпевшей в лес и закопал.
- Преступление было раскрыто в августе прошлого года. Выяснилось, что мужчина от имени потерпевшей с её телефона отправил родственникам и друзьям сообщение о том, что она переехала жить в другой регион. Тем самым он ввёл всех в заблуждение, и поиски девушки долгое время не велись, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
На допросе мужчина дал признательные показания и указал место, где сокрыл тело. Известно, что ранее обвиняемый уже был судим за убийство.
В настоящее время уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.
Ангарчанин задушил 15-летнюю девушку и закопал в лесу
Общество, Фото:
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