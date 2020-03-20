В районе Бурятии прошли учения по тушению лесных пожаров

По сценарию учений, в Иволгинском районе разгорелся природный пожар
В Иволгинском районе прошли комплексные учения, позволяющие отработать порядок реагирования и взаимодействия оперативных служб при возникновении чрезвычайной ситуации - лесного пожара с угрозой перехода на населённый пункт.
По сценарию учений, на территории Иволгинского района установился 5 класс пожарной опасности по погодным условиям, ветер порывистый – 10-15 метров в секунду. Недалеко от села Калёново обнаружен природный пожар, площадь на момент обнаружения составляет 3 гектара.
- Первой на место пожара прибывает маневренная группа сельского поселения «Иволгинское», которая принимает меры и запрашивает дополнительные силы и средства. Далее к тушению присоединяются пожарно-спасательные отряды, которые организуют защиту населённого пункта. Для организации тушения лесного пожара прибывают сотрудники лесной охраны Иволгинского лесхоза, Улан-Удэнского авиаотделения Забайкальской базы авиационной охраны лесов, лесопользователи. С ними также прибывает тяжелая лесопожарная техника, с помощью которой организуется прокладка минерализованных полос в целях недопущения перехода огня на населённый пункт, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Затем санитарно-гигиеническая и токсикологическая бригады Роспотребнадзора, передвижной лаборатории Бурятского центра по гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды проводят проверку соответствия предельно-допустимой концентрации углерода в воздухе, бригада скорой медицинской помощи Территориального центра медицины катастроф оказывает помощь условно пострадавшим жителям и участникам тушения.
Пожар тушат путём создания минерализованных полос при помощи тракторов. Кромка лесного пожара заливается водой из автоцистерн и ранцевых лесных огнетушителей. После локализации пожара информация об ограничении распространения огня и снятии угрозы населённому пункту передаётся в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства, федеральную диспетчерскую службу лесного хозяйства, в диспетчерскую службу МЧС. После ограничения распространения огня проводятся работы по дотушиванию очагов горения.
В учениях было задействовано 40 единиц техники и 140 человек.
- Совместные учения с привлечением всех заинтересованных служб и ведомств – это одно из ключевых событий по подготовке к ликвидации лесных пожаров. Нынешний сезон будет сложным, но, тем не менее, мы готовимся, и всё что необходимо, мы успеем сделать - отметил Пётр Мордовской.
В районе Бурятии прошли учения по тушению лесных пожаров
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