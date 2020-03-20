Если поездка отменилась из-за запретов властей, то стоимость билетов обязаны вернуть
Байкальской транспортной прокуратурой принимаются дополнительные меры, направленные на защиту прав при перевозках железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта.
В прокуратуре разъяснили, что по общему правилу, прекращение договора перевозки пассажира по инициативе перевозчика из-за запрещения властей или других независящих от перевозчика причин, является основанием для возврата людям платы за проезд и за провоз багажа.
Для оперативного реагирования на возможные нарушения прав пассажиров, в том числе при необоснованных отказах перевозчиков от возврата платы за несостоявшиеся перевозки, можно обратиться в Байкальскую транспортную прокуратуру можно по электронной почте vstp21@vstproc.ru, либо по телефонам 8 (30130) 3-30-51, 8 (30130) 33052, а также по адресу г. Северобайкальск проспект 60 лет СССР дом 15.
Жители Бурятии могут пожаловать на отказ в возврате денег за проезд
Общество, Фото:
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