Жители Бурятии могут пожаловать на отказ в возврате денег за проезд

Если поездка отменилась из-за запретов властей, то стоимость билетов обязаны вернуть



Байкальской транспортной прокуратурой принимаются дополнительные меры, направленные на защиту прав при перевозках железнодорожным, воздушным и водным видами транспорта.



В прокуратуре разъяснили, что по общему правилу, прекращение договора перевозки пассажира по инициативе перевозчика из-за запрещения властей или других независящих от перевозчика причин, является основанием для возврата людям платы за проезд и за провоз багажа.



Для оперативного реагирования на возможные нарушения прав пассажиров, в том числе при необоснованных отказах перевозчиков от возврата платы за несостоявшиеся перевозки, можно обратиться в Байкальскую транспортную прокуратуру можно по электронной почте vstp21@vstproc.ru, либо по телефонам 8 (30130) 3-30-51, 8 (30130) 33052, а также по адресу г. Северобайкальск проспект 60 лет СССР дом 15.

