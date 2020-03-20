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В Бурятии не отремонтировали в срок крышу

В Бурятии не отремонтировали в срок крышу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Генеральному директору ООО «Иркутские усадьбы» внесено представление

Как выяснила прокурорская проверка, общество с ограниченной ответственностью «Иркутские усадьбы», основным видом деятельности которого является строительство зданий, нарушало законодательство в сфере градостроительства.

Установлено, что между обществом и некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Бурятии» заключён договор на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в селе Кырен Тункинского района.

Однако, по истечении срока исполнения договора строительной организацией не были выполнены работы по ремонту кровли жилого дома.

Генеральному директору ООО «Иркутские усадьбы» внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, сообщает пресс-служба
ремонтные работы
 
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