В колонии в Улан-Удэ не всех обеспечивали постельными принадлежностями

В ходе проверки нарушения частично устранены.









В проверочном мероприятии участвовали прокурор республики Галина Ковалёва, Бурятская прокуратура по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, специалисты контролирующих органов.



Прокуратурой проверено исполнение законодательства в деятельности исправительной колония № 2 УФСИН России по Бурятии.- Установлено, что вопреки уголовно-исполнительному законодательству администрацией учреждения допущено ослабление контроля за соблюдением осуждёнными режимных требований. Выявлены случаи ношения осуждёнными не соответствующей правилам формы одежды, отсутствия нагрудных отличительных знаков. Не всем выдавался полный комплект вещевого имущества и постельных принадлежностей, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.В нарушение трудового законодательства в швейный цех трудоустроены работники, не прошедшие первичный инструктаж по охране труда. Одному осуждённому не были учтены и оплачены рабочие дни в качестве электрогазосварщика.Вопреки санитарно-эпидемиологическому законодательству не во всех медицинских книжках работников пищеблока, хлебобулочного и молочного цехов имелись данные о проведении полной вакцинации.Прокурором республики начальнику УФСИН России по Бурятии внесено представление, которое находится на рассмотрении.