Жительница Бурятии пожаловалась на долги по алиментам

Благодаря прокурорскому вмешательству произведено взыскание задолженности по алиментам



Прокуратура Курумканского района Бурятии провела проверку по обращению матери двоих детей по вопросу индексации алиментов на несовершеннолетних детей.



Установлено, что Курумканским районным отделом судебных приставов республики в декабре 2012 года возбуждено исполнительное производство о взыскании с отца детей алиментов на их содержании с дальнейшей индексацией.



Осуществление индексации алиментов до ноября 2017 года относилось к обязанностям судебного пристава-исполнителя. На сегодня индексацию производят организации, выплачивающие должнику заработную плату, пенсию.



- В нарушение закона об исполнительном производстве должностными лицами отдела судебных приставов размер алиментных платежей заявительнице не индексировался. Лишь в ходе проверки судебным приставом-исполнителем рассчитана образовавшаяся задолженность, вынесено постановление о её взыскании, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Руководителю управления федеральной службы судебных приставов по Бурятии внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное должностное лицо депремировано. В пользу матери производится удержание текущих алиментов, а также суммы задолженности по их индексации.

