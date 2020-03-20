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Сегодня закрылась Ольхонская переправа

Сегодня закрылась Ольхонская переправа
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Лёд на Байкале начал таять

Ольхонская переправа будет закрыта 20 марта из-за резкого ухудшения состояния байкальского льда. Инспекторы ГИМС призывают отдыхающих на Ольхоне до закрытия ледовой переправы «Куркут – Иркутская губа» выехать на транспортных средствах с острова, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Решение о завершении эксплуатации ледовой дороги, соединяющей Ольхон с материком, было принято в минувшую среду после обследования, проведённого специальной комиссией.

- На съездах и выездах лёд приобрёл кашеобразную структуру. На некоторых участках переправы он напитан талой водой, а значит, потерял свою прочность и перестал отвечать требованиям безопасности. Местами лёд имеет неоднородную пористую структуру. Высок риск образования пропарин из-за потепления, - рассказал Михаил Грудинин, руководитель Маломорского инспекторского участка Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.

20 марта переправа будет официально закрыта.

- Проводится усиление инспекторского подразделения для выявления нарушителей, допускающих выезд на лёд вне ледовой переправы, и привлечения их к административной ответственности, - добавил Михаил Грудинин.

На озере Байкал в связи со стремительным ухудшением ледовой обстановки ежедневно проходят рейды и патрулирования, в ходе которых проводится мониторинг состояния льда. Опасные места обносятся вешками.

- Убедительная просьба не подвергать свои жизни и здоровье опасности - не допускать выезда и выхода на весенний лёд! – заключили в ведомстве.
Иркутская область Байкал
 
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