В Мухоршибирском районе Бурятии начали ремонт дороги

Сейчас готовят объездную дорогу



В Бурятии начался капремонт дороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, 9-19 км» в Мухоршибирском районе. Проект реализуется благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



- Сейчас идёт устройство временной объездной дороги при ремонте мостового перехода через реку Заган. Также начаты работы по устройству монтажной площадки. Ведётся подготовка асфальтобетонного завода, - сообщает пресс-служба республиканского правительства.



На 2020 год запланированы: устройство покрытия проезжей части автомобильной дороги; устройство присыпных обочин; укрепление откосной части насыпи, кюветов и обустройство автомобильной дороги; укрепление водопропускных железобетонных и гофрированных труб; ремонт мостового перехода через реку Заган, включающий работы по устройству пролётного строения и ремонт опор моста.









