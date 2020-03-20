Сейчас готовят объездную дорогу
В Бурятии начался капремонт дороги «Мухоршибирь-Бичура-Кяхта, 9-19 км» в Мухоршибирском районе. Проект реализуется благодаря нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- Сейчас идёт устройство временной объездной дороги при ремонте мостового перехода через реку Заган. Также начаты работы по устройству монтажной площадки. Ведётся подготовка асфальтобетонного завода, - сообщает пресс-служба республиканского правительства.
На 2020 год запланированы: устройство покрытия проезжей части автомобильной дороги; устройство присыпных обочин; укрепление откосной части насыпи, кюветов и обустройство автомобильной дороги; укрепление водопропускных железобетонных и гофрированных труб; ремонт мостового перехода через реку Заган, включающий работы по устройству пролётного строения и ремонт опор моста.
В Мухоршибирском районе Бурятии начали ремонт дороги
Общество, Фото:
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