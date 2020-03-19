Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии

Мужчина днём посмотрел аккумуляторную батарею, а вечером её украл



В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже аккумулятора.



Аккумуляторную батарею украли из гаража в посёлке Таксимо Муйского района. Хозяин пояснил, что днём в этот день он показывал свой автомобиль молодому человеку. Мужчины не договорились о цене и разошлись. Вечером того же дня произошла кража.



Вскоре сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали подозреваемого, у которого был обнаружен украденный аккумулятор. Им оказался несостоявшийся покупатель автомобиля.



Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Органами следствия за кражу возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

