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Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии

Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии
Общество,  Фото:Росгвардия
Мужчина днём посмотрел аккумуляторную батарею, а вечером её украл

В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже аккумулятора.

Аккумуляторную батарею украли из гаража в посёлке Таксимо Муйского района. Хозяин пояснил, что днём в этот день он показывал свой автомобиль молодому человеку. Мужчины не договорились о цене и разошлись. Вечером того же дня произошла кража.

Вскоре сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали подозреваемого, у которого был обнаружен украденный аккумулятор. Им оказался несостоявшийся покупатель автомобиля.

Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Органами следствия за кражу возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Росгвардия кража
 
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