Мужчина днём посмотрел аккумуляторную батарею, а вечером её украл
В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже аккумулятора.
Аккумуляторную батарею украли из гаража в посёлке Таксимо Муйского района. Хозяин пояснил, что днём в этот день он показывал свой автомобиль молодому человеку. Мужчины не договорились о цене и разошлись. Вечером того же дня произошла кража.
Вскоре сотрудники вневедомственной охраны оперативно задержали подозреваемого, у которого был обнаружен украденный аккумулятор. Им оказался несостоявшийся покупатель автомобиля.
Задержанного мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Органами следствия за кражу возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии
Общество, Фото:
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