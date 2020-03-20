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В Улан-Удэ до 5 градусов тепла

В Улан-Удэ до 5 градусов тепла
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 20 марта по республике местами небольшой снег

Ветер западный 4-9, местами до 14 м/с. Температура ночью 4-9, местами 14-19 мороза, днём 3-8 тепла, местами 0-5 мороза.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью 6-8 мороза, днём 3-5 тепла.
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