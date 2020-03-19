Возобновляется подача водоснабжения
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня в Железнодорожном районе Улан-Удэ на улице Лимонова произошла коммунальная авария. Из-за неё без горячего водоснабжения остались 15 многоквартирных домов ул. Норильская. Также в связи с аварией была приостановлена подача холодной воды потребителям улиц Норильская, Сосновая, Дунайская, Гвардейская.
В около трёх часов дня в пресс-службе МУП «Водоканал» сообщили, что авария устранена.
- В 14 часов 30 минут ремонтная бригада МУП «Водоканал» устранила аварию на правой нитке водовода диаметром 500 мм на ул. Лимонова. Началось заполнение системы водой. После этого холодная вода появится у тех потребителей, у которых она отсутствовала из-за снижения давления – это жильцы домов, расположенных в верхних точках этой части Железнодорожного района, - прокомментировали в МУП «Водоканал».
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию на Лимонова
Общество, Фото:
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