В Забайкалье стартовала программа по сохранению чёрного аиста

Общество, Фото: Баир Мохосоев

Лесные пожары стали основной причиной уменьшения популяции этих птиц



В Даурском заповеднике стартовала программа, посвящённая изучению и сохранению чёрного аиста, занесённого в Красную Книгу РФ. Это редкая и очень скрытная птица из рода Ciconia, насчитывающего семь видов аистов.



- Основная причина снижения количества чёрных аистов в Забайкалье, – рассказывает Олег Горошко, орнитолог, заместитель директора по научной работе Даурского заповедника, – это масштабные лесные пожары. Дело в том, что этот вид в основном гнездится на деревьях, а гнезда у него большие, до полутора метров в диаметре, и очень тяжёлые. Так что нужны крупные деревья с толстыми боковыми ветками, на которых можно разместить гнездо. К сожалению, таких деревьев становится все меньше, а птицы очень привязаны к своим участкам и им сложно найти новый дом для строительства гнезда.



По словам орнитолога, ещё одним фактором, который негативно сказывается на численности краснокнижника, является то, что многолетний засушливый период привел к высыханию значительной части водно-болотных угодий. А это основные кормовые места аистов. Но чтобы установить все риски и угрозы краснокнижному животному, нужны точные научные данные. И с этой целью в заповеднике запланирован целый ряд работ. Сотрудники уже проводят инвентаризацию гнезд в Цасучейском бору и в окрестных лесах. Каждое из них возьмут на учёт, при необходимости укрепят и будут регулярно за ними наблюдать. Также планируется построить специальные платформы, которые чёрные аисты могут использовать для размещения своих гнёзд.



Мечение кольцами и радиопередатчиками – ещё один этап работ, запланированный программой. Впервые радиопередатчиками пометили молодых аистов в прошлом году. К сожалению, одна из птиц не пережила свою первую миграцию. Добравшись до озера Хулун в Китае, аист погиб от естественных причин. К слову, гибель молодежи от разных причин на первом году жизни может достигать 95 процентов, что, конечно же, сказывается на снижении численности популяции чёрного аиста. А вторая из помеченных птиц благополучно погостила на китайской территории международного заповедника «Даурия» и затем улетела в Восточный Китай на озеро Поянху. Сегодня, как показывают треки, аист активно перемещается в том районе.



Программа, разработанная Даурским заповедником, должна обеспечить сохранение чёрных аистов не только в местах гнездования, но и на их путях пролёта. И здесь работа будет проводиться в сотрудничестве с коллегами из Китая и Монголии, которые активно включаются в мероприятия по охране животных. Также заповедник будет благодарен за любую информацию о чёрных аистах, которую можно сообщить сотрудникам научного отдела. Об этом сообщает пресс-центр заповедника.

