Организацию оштрафовали
В Еравнинском районе госинспектор управления Россельхознадзора провёл проверку по поданной заявке ООО «Крона 03» на выдачу фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию.
В ходе проверки было выявлено нарушение - предприятие захламило территорию пункта приема и отгрузки корой, щепой и прочими отходами переработки древесины, что может стать причиной распространения вредных организмов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.
В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст.10.3 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложен штраф.
В Бурятии предприятие захламило пункт приема и отгрузки древесины
Общество, Фото:
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