В Бурятии предприятие захламило пункт приема и отгрузки древесины

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Организацию оштрафовали



В Еравнинском районе госинспектор управления Россельхознадзора провёл проверку по поданной заявке ООО «Крона 03» на выдачу фитосанитарного сертификата на подкарантинную продукцию.



В ходе проверки было выявлено нарушение - предприятие захламило территорию пункта приема и отгрузки корой, щепой и прочими отходами переработки древесины, что может стать причиной распространения вредных организмов, сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



В отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ст.10.3 КоАП РФ, выдано предписание об устранении нарушений правил и норм обеспечения карантина растений в установленные сроки, наложен штраф.





