В бурятском селе 18 лет не продают алкоголь





Республиканский центр медицинской профилактики снял фильм «Журавлиная долина. Тохорюкта - территория трезвости» о том, как жители бурятского улуса преодолели проблему пьянства, отказавшись от алкоголя, и стали жить совершенно иначе.В улусе Тохорюкта Хоринского района Бурятии с 2002 года введён запрет на продажу алкоголя. Инициативная группа жителей, состоящая в основном из учительниц школы, под руководством старосты улуса Надежды Аюшеевой предложила запретить его продажу. Решение было принято единогласно на сельском сходе, и жизнь улуса с тех пор кардинально изменилась.В фильме глава поселения Алексей Таданов вспомнил 2002 год и поделился, что тогда предприниматель, который вёл бизнес в селе, сказал: «Если вся деревня борется с этим, как я против деревню пойду» и перестал продавать алкоголь.- Тогда говорили, что спирт – это отрава, им надо окна и машины мыть, а не пить. В советское время люди всё-таки больше пили, чем сейчас. Чтобы счастливым быть – не обязательно водку пить. Детям радоваться, солнцу радоваться, с утра встал – радуешься, что ты здоров, смотришь на весь мир. В окно посмотришь – сердце радуется, - рассказывает жительница улуса Тохорюкта.По словам главы поселения, сейчас в улусе проживают 262 человека, в средней школе учатся 30 детей, и 13 детей ходят в детский садик. В улусе много многодетных и молодых семей, в основном жители занимаются скотоводством – численность поголовья составляет 560 крупного рогатого скота, 629 овец и 180 лошадей.- У нас нет таких людей, которые ходят где-то, пьют. У нас нет детей, которые состоят на каком-то учёте, нет семей, которые лишены родительских прав. Люди у нас духовно богаты, осознают, как надо жить, здоровье своё беречь для себя, для своих детей. У нас аура, можно сказать, другая, потому что учителя Даши-Доржо Итигэлова у нас медитировали 37 лет. Мы построили дом медитации в 2007 году, воздвигли субурган – это, я думаю, тоже влияет. Всё возможно, если будет желание и вера, - поделилась директор средней школы в улусе Тохорюкта Дарима Дашинимаева.«Эта история о нормальной жизни в селе, о достатке на подворье, о приумножении поголовья скота в каждой семье, о финансовой возможности отправить детей учиться в российские вузы, о хорошей жизни, которую можно создать своими руками», отмечают в республиканском центре медицинской профилактики.