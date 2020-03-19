 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Марта

18 Марта

Популярное

В бурятском селе 18 лет не продают алкоголь

В бурятском селе 18 лет не продают алкоголь
Общество, 
Жители единогласно приняли решение отказаться от алкоголя

Республиканский центр медицинской профилактики снял фильм «Журавлиная долина. Тохорюкта - территория трезвости» о том, как жители бурятского улуса преодолели проблему пьянства, отказавшись от алкоголя, и стали жить совершенно иначе.

В улусе Тохорюкта Хоринского района Бурятии с 2002 года введён запрет на продажу алкоголя. Инициативная группа жителей, состоящая в основном из учительниц школы, под руководством старосты улуса Надежды Аюшеевой предложила запретить его продажу. Решение было принято единогласно на сельском сходе, и жизнь улуса с тех пор кардинально изменилась.

В фильме глава поселения Алексей Таданов вспомнил 2002 год и поделился, что тогда предприниматель, который вёл бизнес в селе, сказал: «Если вся деревня борется с этим, как я против деревню пойду» и перестал продавать алкоголь.

- Тогда говорили, что спирт – это отрава, им надо окна и машины мыть, а не пить. В советское время люди всё-таки больше пили, чем сейчас. Чтобы счастливым быть – не обязательно водку пить. Детям радоваться, солнцу радоваться, с утра встал – радуешься, что ты здоров, смотришь на весь мир. В окно посмотришь – сердце радуется, - рассказывает жительница улуса Тохорюкта.

По словам главы поселения, сейчас в улусе проживают 262 человека, в средней школе учатся 30 детей, и 13 детей ходят в детский садик. В улусе много многодетных и молодых семей, в основном жители занимаются скотоводством – численность поголовья составляет 560 крупного рогатого скота, 629 овец и 180 лошадей. 



- У нас нет таких людей, которые ходят где-то, пьют. У нас нет детей, которые состоят на каком-то учёте, нет семей, которые лишены родительских прав. Люди у нас духовно богаты, осознают, как надо жить, здоровье своё беречь для себя, для своих детей. У нас аура, можно сказать, другая, потому что учителя Даши-Доржо Итигэлова у нас медитировали 37 лет. Мы построили дом медитации в 2007 году, воздвигли субурган – это, я думаю, тоже влияет. Всё возможно, если будет желание и вера, - поделилась директор средней школы в улусе Тохорюкта Дарима Дашинимаева.

«Эта история о нормальной жизни в селе, о достатке на подворье, о приумножении поголовья скота в каждой семье, о финансовой возможности отправить детей учиться в российские вузы, о хорошей жизни, которую можно создать своими руками», отмечают в республиканском центре медицинской профилактики.



алкоголь запрет
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ выявили нарушения при благоустройстве площади Славы
В Улан-Удэ выявили нарушения при благоустройстве площади Славы
Общество, 19.03.2020
В отношении замруководителя комитета городского хозяйства возбудили административное дело
Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии
Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии
Общество, 19.03.2020
Мужчина днём посмотрел аккумуляторную батарею, а вечером её украл
Художник-скульптор из Бурятии занял призовые места на выставке в Чехии
Художник-скульптор из Бурятии занял призовые места на выставке в Чехии
Общество, 19.03.2020
Владимир Шелковников представил работы в разделе «Век авангардизма»

В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию на Лимонова
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию на Лимонова
Общество, 19.03.2020
Возобновляется подача водоснабжения
На Байкале спасли заблудившуюся жительницу Красноярска
На Байкале спасли заблудившуюся жительницу Красноярска
Общество, 19.03.2020
Женщина отправилась на прогулку и потерялась из-за непогоды
В бурятском селе 18 лет не продают алкоголь
В бурятском селе 18 лет не продают алкоголь
Общество, 19.03.2020
Жители единогласно приняли решение отказаться от алкоголя
В Иркутской области работник колонии приносил осуждённым гашиш
В Иркутской области работник колонии приносил осуждённым гашиш
Общество, 19.03.2020
Сейчас осуждённый содержится в колонии, в которой работал
В Бурятии сняли колоритное видео в поддержу группы Little Big
В Бурятии сняли колоритное видео в поддержу группы Little Big
Общество, 19.03.2020
Актриса театра с родителями поучаствовали в популярном челлендже
В Бурятии «узнали», какой национальности известные люди республики
В Бурятии «узнали», какой национальности известные люди республики
Общество, 19.03.2020
В Сети набирает популярность флешмоб «Кто ты по национальности?»
В Улан-Удэ кинотеатры не ощущают спада посетителей из-за коронавируса
В Улан-Удэ кинотеатры не ощущают спада посетителей из-за коронавируса
Общество, 19.03.2020
Однако сотрудники одного из заведений посетовали, что посещаемость действительно упала
Забайкалка вилкой открыла сундук и украла деньги у бабушки
Забайкалка вилкой открыла сундук и украла деньги у бабушки
Общество, 19.03.2020
Воровка проникла в дом, когда пенсионерка закрывала ставни на улице


Суды Бурятии приостановили приём граждан из-за коронавируса
Суды Бурятии приостановили приём граждан из-за коронавируса
Общество, 19.03.2020
Будут рассматриваться дела безотлагательного характера

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^