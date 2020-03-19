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В Иркутской области работник колонии приносил осуждённым гашиш

В Иркутской области работник колонии приносил осуждённым гашиш
Общество,  Фото:pixabay.com
Сейчас осуждённый содержится в колонии, в которой работал

В Ангарске суд вынес приговор в отношении 52-летнего бывшего работника колонии, он признан виновным в пособничестве в приобретении наркотических средств в крупном размере (ч. 5 ст. 33, ч.1 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ). 

Установлено, что в марте-апреле 2019 года мастер участка швейного цеха дважды проносил на территорию колонии и передавал осуждённым гашиш, получая за это денежное вознаграждение. В одном случае в колонию было доставлено 35 г гашиша, в другом – 2,8 г.

На момент совершения преступления мужчина работал на вольнонаёмной должности, при этом ранее проходил службу в СИЗО-6 как аттестованный сотрудник. Сотрудники безопасности выявили и пресекли противоправную деятельность мужчины, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.

Ангарский городской суд осудил бывшего работника колонии к 4 годам 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении общего режима. Сегодня мужчина содержится в СИЗО-6.


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