 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Марта

18 Марта

Популярное

В Иркутске мужчина напал с ножом на комиссионный магазин

В Иркутске мужчина напал с ножом на комиссионный магазин
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Продавщица смогла дать ему отпор

Сотрудники уголовного розыска Иркутска разыскивают предполагаемого преступника.
Накануне в помещение комиссионного магазина, расположенного на рынке Южный, зашёл молодой человек в чёрной маске на лице и перчатках. Он, угрожая ножом, требовал деньги у продавца.

Но по кадрам с камеры видеонаблюдения видно, что он не получил желаемого, поскольку женщина дала ему отпор. Женщина ругалась на налётчика, замахнулась на него кружкой. После чего мужчина ушёл.

Приметы предполагаемого налётчика: возраст около 20-25 лет, европейского типа лица, спортивного телосложения, рост 160-170 см.

Одет: куртка чёрная, на лице чёрная маска, перчатки, светлые джинсы, тёмные кроссовки на белой подошве, тёмный рюкзак, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области работник колонии приносил осуждённым гашиш
В Иркутской области работник колонии приносил осуждённым гашиш
Общество, 19.03.2020
Сейчас осуждённый содержится в колонии, в которой работал
В Бурятии сняли колоритное видео в поддержу группы Little Big
В Бурятии сняли колоритное видео в поддержу группы Little Big
Общество, 19.03.2020
Актриса театра с родителями поучаствовали в популярном челлендже
В Бурятии «узнали», какой национальности известные люди республики
В Бурятии «узнали», какой национальности известные люди республики
Общество, 19.03.2020
В Сети набирает популярность флешмоб «Кто ты по национальности?»
В Улан-Удэ кинотеатры не ощущают спада посетителей из-за коронавируса
В Улан-Удэ кинотеатры не ощущают спада посетителей из-за коронавируса
Общество, 19.03.2020
Однако сотрудники одного из заведений посетовали, что посещаемость действительно упала
Забайкалка вилкой открыла сундук и украла деньги у бабушки
Забайкалка вилкой открыла сундук и украла деньги у бабушки
Общество, 19.03.2020
Воровка проникла в дом, когда пенсионерка закрывала ставни на улице


Суды Бурятии приостановили приём граждан из-за коронавируса
Суды Бурятии приостановили приём граждан из-за коронавируса
Общество, 19.03.2020
Будут рассматриваться дела безотлагательного характера
В Улан-Удэ начали шить многоразовые маски
В Улан-Удэ начали шить многоразовые маски
Общество, 19.03.2020
Маски шьют из текстиля, их можно стирать
В пригороде Улан-Удэ построили школу на 450 мест
В пригороде Улан-Удэ построили школу на 450 мест
Общество, 19.03.2020
Сейчас школу ставят на кадастровый учёт
В Бурятии браконьер убил косулю
В Бурятии браконьер убил косулю
Общество, 19.03.2020
Ущерб составил более 40 тысяч рублей
Хоринский район Бурятии проверили на готовность к лесным пожарам
Хоринский район Бурятии проверили на готовность к лесным пожарам
Общество, 19.03.2020
С проверкой в район приезжал Пётр Мордовской
В Иркутской области пассажир поезда пытался подкупить полицейских
В Иркутской области пассажир поезда пытался подкупить полицейских
Общество, 19.03.2020
Мужчина пытался избежать наказания за курение в тамбуре

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^