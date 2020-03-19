Продавщица смогла дать ему отпор
Сотрудники уголовного розыска Иркутска разыскивают предполагаемого преступника.
Накануне в помещение комиссионного магазина, расположенного на рынке Южный, зашёл молодой человек в чёрной маске на лице и перчатках. Он, угрожая ножом, требовал деньги у продавца.
Но по кадрам с камеры видеонаблюдения видно, что он не получил желаемого, поскольку женщина дала ему отпор. Женщина ругалась на налётчика, замахнулась на него кружкой. После чего мужчина ушёл.
Приметы предполагаемого налётчика: возраст около 20-25 лет, европейского типа лица, спортивного телосложения, рост 160-170 см.
Одет: куртка чёрная, на лице чёрная маска, перчатки, светлые джинсы, тёмные кроссовки на белой подошве, тёмный рюкзак, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске мужчина напал с ножом на комиссионный магазин
Общество, Фото:
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