В Улан-Удэ кинотеатры не ощущают спада посетителей из-за коронавируса

Однако сотрудники одного из заведений посетовали, что посещаемость действительно упала



Из-за коронавируса на сегодня приостановили съёмки популярных западных сериалов, переносят премьеры фильмов, заморожено производство некоторых лент. Как сообщалось 15 марта, Голливуд может потерять около $20 млрд из-за пандемии коронавируса.



- Убытки связаны в том числе с тем, что кинотеатры вынуждены переносить показы фильмов. Сейчас американская киноиндустрия уже потеряла $7 млрд сборов кинопроката. В частности, пришлось перенести премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Ожидается, что кинокомпании могут лишиться из-за этого $30–50 млн. Также отмечается, что киностудии, отложившие и приостановившие съемочный процесс, могут потерять часть своих доходов. Так, Disney будет терять $300–350 в день из-за приостановки съемок фильма «Русалочка», - отмечается в материале издания «Известия».



Что касается кинотеатров в столице Бурятии, то представители заведений рассказали, что спада посещений сеансов у них не зафиксировано.



- В данный момент никаких спадов нет. Всё хорошо, всё нормально, - сказали «Байкал-Daily» в одном из популярных кинотеатров города.



Во втором кинотеатре уверили, что посещаемость такая же, как и раньше, и добавили, что меры по дезинфекции помещений у них были усилены. «Всё обрабатываем, все дезинфицирующие средства есть, салфетки есть», уточнили сотрудники.



Однако в третьем заведении, которое располагается в центре города, признались, что ситуация с коронавирусом в мире всё-таки сказалась на их работе.



- Спад есть. Почему? Потому что убрали все фильмы, которые должны были выйти. Премьеры сняли на апрель-май. Но есть и фильмы, которые показываем. Для всего персонала введён сейчас масочный режим, помещения тщательно убираем и проветриваем, - отметили здесь.



Как сообщает РИА Новости, Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом поддержать отрасль из-за пандемии коронавируса.



В коллективном письме отмечается, что из-за введенных для борьбы с COVID-19 мер посещаемость кинотеатров катастрофически упала. Они не могут ни продолжать работу в нормальном режиме, ни закрыться без введения властями режима чрезвычайной ситуации.



Авторы документа предложили в два раза сократить тарифы на коммунальные услуги для кинотеатров, временно уменьшить социальные страховые взносы и подоходный налог, а также ввести льготное кредитование для организаций в сфере массово-культурных мероприятий. Кроме того, кинотеатры попросили правительство упростить оформление листов нетрудоспособности для сотрудников и прямо указать, «что ограничение массовых мероприятий из-за режима повышенной готовности является достаточным основанием для приостановления выплаты арендной платы».





