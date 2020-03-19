В Бурятии сделают капремонт 4 детским школам искусств

Они находятся в Северобайкальске, Нижнеангарске, Выдрино и Саган-Нуре



В 2020 году в Бурятии пройдёт капитальный ремонт четырёх детских школ искусств в городе Северобайкальск, посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района, сёлах Выдрино Кабанского района и Саган-Нур Мухоршибирского района.



Как отмечают в министерстве культуры Бурятии, после проведения капитальных ремонтов должна увеличится полезная площадь, что позволит увеличить количество обучающихся в детских школах искусств на 20%.



- В республике количество обучающихся ежегодно растёт, что указывает на востребованность ДШИ. При том, что обучаются всего 9 624 детей, общее количество педагогов составляет 775 человек. Желающих обучаться гораздо больше, но из-за нехватки педагогов и помещений желание остается нереализованным. Круг проблем, касающихся ДШИ, достаточно обширный, не все учреждения имеют собственные здания. На сегодня они занимают 66 зданий, 14 из которых необходим капитальный ремонт. Анализ также подчеркивает, что ДШИ остро нуждаются в музыкальных инструментах, – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В Бурятии работают 46 детских школ искусств, которые имеют 33 филиала. Из них две республиканские – при колледже искусств и цирковой школе, остальные ДШИ – муниципальные.



Стоимость капитальных ремонтов четырёх ДШИ составит 50,1 млн рублей, направленных в рамках госпрограммы «Развитие образования в Российской Федерации». В 2021 году ремонт пройдёт ещё в шести детских школах искусств. В 2020, 2022, 2024 годах восемь школ искусств будут обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 44,6 млн рублей.



В прошлом году в рамках национального проекта «Культура» в детские школы искусств 11 муниципальных образований Бурятии приобретено 26 пианино. За счёт президентской «дальневосточной» субсидии отремонтированы два здания ДШИ в Гусиноозёрске и Северобайкальске, начаты работы по реконструкции здания музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.

