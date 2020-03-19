 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 Марта

18 Марта

Популярное

В Бурятии сделают капремонт 4 детским школам искусств

В Бурятии сделают капремонт 4 детским школам искусств
Общество,  Фото:pixabay.com
Они находятся в Северобайкальске, Нижнеангарске, Выдрино и Саган-Нуре

В 2020 году в Бурятии пройдёт капитальный ремонт четырёх детских школ искусств в городе Северобайкальск, посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района, сёлах Выдрино Кабанского района и Саган-Нур Мухоршибирского района.

Как отмечают в министерстве культуры Бурятии, после проведения капитальных ремонтов должна увеличится полезная площадь, что позволит увеличить количество обучающихся в детских школах искусств на 20%.

- В республике количество обучающихся ежегодно растёт, что указывает на востребованность ДШИ. При том, что обучаются всего 9 624 детей, общее количество педагогов составляет 775 человек. Желающих обучаться гораздо больше, но из-за нехватки педагогов и помещений желание остается нереализованным. Круг проблем, касающихся ДШИ, достаточно обширный, не все учреждения имеют собственные здания. На сегодня они занимают 66 зданий, 14 из которых необходим капитальный ремонт. Анализ также подчеркивает, что ДШИ остро нуждаются в музыкальных инструментах, – отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В Бурятии работают 46 детских школ искусств, которые имеют 33 филиала. Из них две республиканские – при колледже искусств и цирковой школе, остальные ДШИ – муниципальные.

Стоимость капитальных ремонтов четырёх ДШИ составит 50,1 млн рублей, направленных в рамках госпрограммы «Развитие образования в Российской Федерации». В 2021 году ремонт пройдёт ещё в шести детских школах искусств. В 2020, 2022, 2024 годах восемь школ искусств будут обеспечены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами на сумму 44,6 млн рублей.

В прошлом году в рамках национального проекта «Культура» в детские школы искусств 11 муниципальных образований Бурятии приобретено 26 пианино. За счёт президентской «дальневосточной» субсидии отремонтированы два здания ДШИ в Гусиноозёрске и Северобайкальске, начаты работы по реконструкции здания музыкально-гуманитарного лицея имени Д. Аюшеева. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
школа искусств капитальный ремонт Бурятия учреждения культуры минкультуры РБ ДШИ
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ макулатуру и пластик обменяют на саженцы
В Улан-Удэ макулатуру и пластик обменяют на саженцы
Общество, 19.03.2020
Экологическое движение существует в городе уже третий год
В Забайкалье стартует конкурс бурятских поэтов
В Забайкалье стартует конкурс бурятских поэтов
Общество, 19.03.2020
Стихотворения должны быть посвящены врачу и дипломату Петру Бадмаеву
В Улан-Удэ отменили чемпионат России по борьбе
В Улан-Удэ отменили чемпионат России по борьбе
Общество, 19.03.2020
Соревнования перенесены на неопределённый срок
Областные учреждения культуры в Иркутске закроют для посещения
Областные учреждения культуры в Иркутске закроют для посещения
Общество, 19.03.2020
Уже отменены все культурно-массовые мероприятия
Рыболовы Бурятии участвуют в чемпионате России
Рыболовы Бурятии участвуют в чемпионате России
Общество, 19.03.2020
Соревнования проходят в Свердловской области на озере Исетское
В Бурятии в театрах и кинотеатрах люди будут рассаживаться в шахматном порядке
В Бурятии в театрах и кинотеатрах люди будут рассаживаться в шахматном порядке
Общество, 19.03.2020
Предпринимателям рекомендуют запретить банкеты в кафе и ресторанах
Национальный музей Бурятии ограничил допуск посетителей
Национальный музей Бурятии ограничил допуск посетителей
Общество, 19.03.2020
В учреждении усилены меры по проведению профилактических мероприятий
В Улан-Удэ продано более 2500 масок, сделанных в Бурятии. ФОТО
В Улан-Удэ продано более 2500 масок, сделанных в Бурятии. ФОТО
Общество, 19.03.2020
Многоразовые маски заказывают как индивидуальные предприниматели, так и крупные промышленные компании

Библиотеки Бурятии приостановили обслуживание читателей
Библиотеки Бурятии приостановили обслуживание читателей
Общество, 19.03.2020
Свои двери закрыли национальная библиотека РБ и республиканская детско-юношеская библиотека
В Улан-Удэ выявили нарушения при благоустройстве площади Славы
В Улан-Удэ выявили нарушения при благоустройстве площади Славы
Общество, 19.03.2020
В отношении замруководителя комитета городского хозяйства возбудили административное дело
Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии
Несостоявшийся покупатель украл аккумулятор у жителя Бурятии
Общество, 19.03.2020
Мужчина днём посмотрел аккумуляторную батарею, а вечером её украл
Художник-скульптор из Бурятии занял призовые места на выставке в Чехии
Художник-скульптор из Бурятии занял призовые места на выставке в Чехии
Общество, 19.03.2020
Владимир Шелковников представил работы в разделе «Век авангардизма»

В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию на Лимонова
В Улан-Удэ устранили коммунальную аварию на Лимонова
Общество, 19.03.2020
Возобновляется подача водоснабжения
В Бурятии отряду ОМОН исполнилось 27 лет
В Бурятии отряду ОМОН исполнилось 27 лет
Общество, 19.03.2020
Бойцы отдали дань уважения подвигу погибших сотрудников спецназа
На Байкале спасли заблудившуюся жительницу Красноярска
На Байкале спасли заблудившуюся жительницу Красноярска
Общество, 19.03.2020
Женщина отправилась на прогулку и потерялась из-за непогоды

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^