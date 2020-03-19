В Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса

В аварии обошлось без погибших
Сегодня утром недалеко от города Саянск Иркутской области произошло ДТП.
Предварительно установлено, что 48-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Пежо 308», двигаясь в направлении города Зима не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Транзит», следовавшим по маршруту Зима-Саянск.
В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю «Пежо». В момент аварии в салоне маршрутного авто находилось 2 пассажира, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
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