В Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса

В результате ДТП медицинская помощь понадобилась водителю «Пежо». В момент аварии в салоне маршрутного авто находилось 2 пассажира, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.











Сегодня утром недалеко от города Саянск Иркутской области произошло ДТП.Предварительно установлено, что 48-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Пежо 308», двигаясь в направлении города Зима не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Транзит», следовавшим по маршруту Зима-Саянск.