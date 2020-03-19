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В Забайкалье частично снят запрет на поставку мяса в регионы ДФО

В Забайкалье частично снят запрет на поставку мяса в регионы ДФО
Общество,  Фото:pixabay.com
В неблагополучной зоне по ящуру остались 12 приграничных муниципальных районов

Федеральная служба Россельхознадзора изменила статус Забайкальского края по ящуру. Согласно данного решения, регион теперь разделен на две зоны: «неблагополучную с вакцинацией» и «благополучную с вакцинацией».

Как рассказал руководитель госветслужбы края Андрей Лим, изменение, вступившее в силу с 17 февраля 2020 года, даёт возможность сельхозтоваропроизводителям из благополучной зоны перемещать животноводческую продукцию без существенных ограничений за пределы Забайкальского края в Дальневосточный федеральный округ и республику Бурятия.

- Таким образом, с муниципальных районов Забайкалья, где ранее не регистрировались вспышки ящура, и которые территориально не граничат с Китаем и Монголией, снят мораторий на перемещение мяса и мясной продукции за пределы региона. Запрет на продажу убойного мяса и мясного сырья за пределы края действовал с 2017 года, – пояснил Андрей Лим.

По словам руководителя госветслужбы Забайкальского края, в неблагополучной зоне по ящуру животных остались 12 приграничных муниципальных районов: Могочинский, Газимуро-Заводский, Нерчинско-Заводский, Калганский, Приаргунский, Краснокаменский, Забайкальский, Борзинский, Ононский, Акшинский, Кыринский и Красночикойский районы.

- Несмотря на этот статус, сельхозтоваропроизводители, ведущие свою деятельность в неблагополучной по вакцинации зоне, сохранили возможность поставлять полуфабрикаты, а также вывозить мясо в тушах и полутушах в Приморский и Хабаровский края, которые имеют такой же «неблагополучный» статус, – уточнил Лим.

В настоящее время министерство сельского хозяйства Забайкальского края прорабатывает вопрос развития сети убойных производств в муниципальных районах. Строительство площадок по забою скота позволит товаропроизводителям решить проблему сбыта продукции животноводства в «неблагополучных» районах.

Решением Россельхознадзора от 8 августа 2017 года об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях их перемещения подконтрольных госветнадзору товаров, Забайкальскому краю был присвоен статус «неблагополучный с вакцинацией против ящура». Это наложило на всю территорию региона существенные ограничения в части оборота животных, сырья и продукции животного происхождения. Товаропроизводители региона получили запрет на вывоз убойного мяса и мясосырья в другие субъекты. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Забайкальского края.
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