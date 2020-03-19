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В Иркутской области хотят построить 3 госприюта для животных

В Иркутской области хотят построить 3 госприюта для животных
Общество,  Фото:pixabay.com
Они будут расположены в Иркутском, Тулунском районах и в Братске

В Иркутской области утверждена дорожная карта по созданию государственного приюта для содержания животных без владельцев. Документ разработан по поручению исполняющего обязанности губернатора региона Игоря Кобзева. Предполагается строительство трёх таких объектов в Иркутском, Тулунском районах и в Братске.

Основные этапы дорожной карты предполагают определение земель, подготовку документации, проведение проектных и изыскательных работ по объектам в 2020 году, этап строительства приютов запланирован на второй квартал 2021 года.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Иркутской области, 29 января на оперативном совещании Игорь Кобзев дал поручения региональной службе ветеринарии создать комиссию с участием заинтересованных сторон и проработать вопрос отлова животных без владельцев, а также представить первоочередные меры и мероприятия по организации регионального приюта.

Службой ветеринарии Иркутской области проведён мониторинг практики других субъектов Российской Федерации в части создания аналогичных региональных приютов. Подготовлено предварительное финансово-экономическое обоснование. Документ на рассмотрении в министерстве финансов Иркутской области.

Во взаимодействии с администрациями решается вопрос конкретных мест расположения приютов.

- Государственные приюты должны строиться на принципах прозрачности, а также отвечать требованиям федерального закона «Об ответственном обращении с животными». Создание этих центров окажет влияние на поддержание чистоты и порядка в населённых пунктах, – заявил руководитель службы ветеринарии Иркутской области – главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

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