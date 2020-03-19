Хоринский район Бурятии проверили на готовность к лесным пожарам

В завершении смотра Пётр Мордовской и глава Хоринского района подарили ценные подарки, работникам лесной отрасли, которые в 2018-2019 году активно принимали участие в тушении лесных пожаров.







С наступлением устойчивой тёплой весенне-летней погоды и схода снега в Бурятии люди начинают уборку придомовых участков и огородов с последующим сжиганием мусора и сухой растительности. Иногда подобные мероприятия выходят из-под контроля и происходит лесной пожар.18 марта заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской провёл смотр готовности сил и средств в Хоринском районе. Всего в смотре участвовали 177 человек и 69 единиц техники. Свою готовность к пожароопасному сезону продемонстрировали Хоринский лесхоз, Верхнеталецкий лесхоз, Авиалесоохранна, ОМВД по Хоринскому району, ПЧ-47, ЦРБ, СЭС, РЭС, ОВД, ДЭУ и лесопользователи, сообщили «Байкал-Daily» в пресс-службе Республиканского агентства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.- В момент проведения смотра Петром Мордовским отрабатывались вопросы организации управления и взаимодействия силами и средствами Хоринского района, при возникновении чрезвычайной ситуации, обусловленной лесными пожарами. Проведённые занятия позволили досконально узнать все слабые и сильные стороны готовности района к пожароопасному периоду 2020 года,- уточнили в пресс-службе.Некоторые вопросы решались непосредственно на месте, некоторые, потребовали более углублённого анализа с дальнейшем принятием решения. В целом по оценке Петра Мордовского Хоринский район показал хорошую готовность к чрезвычайным ситуациям, обусловленными лесными пожарами.