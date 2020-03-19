В Забайкалье стартует конкурс бурятских поэтов

Стихотворения должны быть посвящены врачу и дипломату Петру Бадмаеву



В Забайкальском крае объявлен конкурс стихотворений, посвящённый жизни и деятельности государственного и общественного деятеля России, дипломата, учёного, врача тибетской медицины Петра (Жамсарана) Бадмаева.



Мероприятие призвано сохранить исторические, духовные и культурные ценности, патриотические традиции, а также увековечить память Петра (Жамсарана) Бадмаева. Выявление и поощрение талантливых поэтов, пишущих на бурятском языке, содействие их творческому росту и известности – основная задача конкурса.



В мероприятии могут принять участие авторы в возрасте от 16 лет и старше. После предварительного заочного отбора текстов, 1 мая состоится подведение итогов и награждение победителей, приуроченное к празднику Весны и Труда. Лучшие стихотворения войдут в сборник для широкого круга читателей, а имена авторов-призёров будут размещены на официальном сайте центра развития бурятской культуры Забайкальского края.



Приём заявок на участие в конкурсе проводится с 20 марта по 20 апреля по электронной почте agacnt@mail.ru.



Организаторами мероприятия выступили центр развития бурятской культуры Забайкальского края и общественный клуб краеведов Аги «Алтан Жаса». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры региона.



Возрастное ограничение 16+

