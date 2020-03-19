В Бурятии «чёрный» лесоруб заготовил деревья на 60 тысяч

За незаконную рубку леса возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.





В Заиграевском районе Бурятии, в 6 километрах от села Новая Брянь, полицейские совместно с работниками лесхоза пресекли незаконную рубку деревьев. В лесу задержали 31-летнего ранее судимого за имущественное преступление жителя села Горхон.Нарушитель срубил около 9 кубометров сосны. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил почти 60 тысяч рублей. С места происшествия изъяли заготовленный лес, бензопилу, грузовую машину.