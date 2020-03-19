Национальный музей Бурятии ограничил допуск посетителей

Общество, Фото: пресс-служба национального музея РБ

В учреждении усилены меры по проведению профилактических мероприятий



В национальном музее Бурятии с 17 марта усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. Эти меры направлены на обеспечение безопасности посетителей и сотрудников музея.



В рамках профилактики распространения коронавируса предпринимаются следующие меры:

- дверные ручки, поручни и всё, чего люди систематически касаются в зонах доступных для посетителей, каждый час обрабатывается средствами дезинфекции; систематически проводятся проветривание помещений и влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств;

- смотрители оснащаются санитайзерами для обработки рук при посещении музея;

- отменяются массовые мероприятия, в том числе посещение музея экскурсионными группами, также отменяется приём иностранных делегаций и иностранных туристов;

- допуск посетителей в музей осуществляется только в защитных масках, принадлежащих посетителям; запрещается предоставление во временное пользование посетителям устройств «аудиогид» и других контактных средств;

- ограничивается максимальное число посетителей музея (одновременно в залах музея могут находиться не более 3 человек на 10 кв. м);

- отменяется посещение музея в выходные дни.



Несмотря на тревожные новости, национальный музей Бурятии продолжает свою работу. Об этом сообщает пресс-служба музея.

