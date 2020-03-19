В учреждении усилены меры по проведению профилактических мероприятий
В национальном музее Бурятии с 17 марта усилены меры по проведению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в связи с ситуацией распространения коронавирусной инфекции. Эти меры направлены на обеспечение безопасности посетителей и сотрудников музея.
В рамках профилактики распространения коронавируса предпринимаются следующие меры:
- дверные ручки, поручни и всё, чего люди систематически касаются в зонах доступных для посетителей, каждый час обрабатывается средствами дезинфекции; систематически проводятся проветривание помещений и влажная уборка с использованием дезинфицирующих средств;
- смотрители оснащаются санитайзерами для обработки рук при посещении музея;
- отменяются массовые мероприятия, в том числе посещение музея экскурсионными группами, также отменяется приём иностранных делегаций и иностранных туристов;
- допуск посетителей в музей осуществляется только в защитных масках, принадлежащих посетителям; запрещается предоставление во временное пользование посетителям устройств «аудиогид» и других контактных средств;
- ограничивается максимальное число посетителей музея (одновременно в залах музея могут находиться не более 3 человек на 10 кв. м);
- отменяется посещение музея в выходные дни.
Несмотря на тревожные новости, национальный музей Бурятии продолжает свою работу. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Национальный музей Бурятии ограничил допуск посетителей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стихотворения должны быть посвящены врачу и дипломату Петру Бадмаеву
Соревнования перенесены на неопределённый срок
Уже отменены все культурно-массовые мероприятия
Соревнования проходят в Свердловской области на озере Исетское
Предпринимателям рекомендуют запретить банкеты в кафе и ресторанах
В учреждении усилены меры по проведению профилактических мероприятий
Многоразовые маски заказывают как индивидуальные предприниматели, так и крупные промышленные компании
Свои двери закрыли национальная библиотека РБ и республиканская детско-юношеская библиотека
В отношении замруководителя комитета городского хозяйства возбудили административное дело
Мужчина днём посмотрел аккумуляторную батарею, а вечером её украл
Владимир Шелковников представил работы в разделе «Век авангардизма»
Возобновляется подача водоснабжения
Бойцы отдали дань уважения подвигу погибших сотрудников спецназа
Женщина отправилась на прогулку и потерялась из-за непогоды
Жители единогласно приняли решение отказаться от алкоголя