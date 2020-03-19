В Иркутской области пассажир поезда пытался подкупить полицейских

Мужчина пытался избежать наказания за курение в тамбуре



В поезде сообщением «Тайшет- Нерюнгри» сотрудниками патрульно-постовой службы Братского ЛО МВД России на транспорте установлен 42-летний житель Кемеровской области. Пассажир курил в нерабочем тамбуре.



Чтобы избежать ответственности за курение, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 1 000 рублей.



За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.





