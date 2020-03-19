Мужчина пытался избежать наказания за курение в тамбуре
В поезде сообщением «Тайшет- Нерюнгри» сотрудниками патрульно-постовой службы Братского ЛО МВД России на транспорте установлен 42-летний житель Кемеровской области. Пассажир курил в нерабочем тамбуре.
Чтобы избежать ответственности за курение, мужчина попытался подкупить полицейских, предложив взятку в размере 1 000 рублей.
За покушение на мелкое взяточничество возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до одного года лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области пассажир поезда пытался подкупить полицейских
Общество, Фото:
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