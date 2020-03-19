Соревнования проходят в Свердловской области на озере Исетское
С 20 по 21 марта в Свердловской области на озере Исетское пройдёт XXI чемпионат России по ловле на мормышку со льда. От Бурятии участвует команда федерации рыболовного спорта РБ, в составе Александра Познанского, Ивана Степанова, Дениса Куреева, Романа Байковского, Ивана Богачёва и Петра Щербакова.
17 марта сборная Бурятии прибыла на место проведения соревнований. По прибытию команда приступила к тренировкам и начала изучать ихтиофауну Исетского водохранилища. На следующий день состоялось официальное открытие чемпионата. Сегодня, 19 марта, проходит официальная трёхчасовая тренировка, на которой присутствуют все команды-участники.
Первый тур соревнований начнётся 20 марта. 21 марта будет проведён второй тур. Об этом сообщает федерация рыболовного спорта РБ.
Рыболовы Бурятии участвуют в чемпионате России
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