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Жители Бурятии могут сдать «невозвратные» билеты на поезда дальнего следования

Жители Бурятии могут сдать «невозвратные» билеты на поезда дальнего следования
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сдать «невозвратный» билет можно до 10 апреля включительно

АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») предоставляет пассажирам возможность вернуть деньги за билеты, купленные по невозвратному тарифу. Теперь это можно сделать не только в железнодорожных кассах, но и онлайн. Сдать «невозвратный» билет можно до 10 апреля включительно.

Вернуть «невозвратные» билеты можно на тех же условиях, что и обычные. Например, в том случае, если пассажир возвращает билет более чем за 8 часов до отправления поезда, он может получить обратно стоимость проезда за исключением сбора за возврат билета, который составляет 210 рублей 60 копеек. С условиями возврата в остальных случаях, когда до отправления остаётся менее 8 часов, можно ознакомиться на сайте РЖД

- Если пассажир, планировавший поездку на поезде, недавно вернулся из стран, где новая коронавирусная инфекция COVID-19 имеет широкое распространение, и в данный момент находится на карантине, либо имел контакт с возможными носителями инфекции, он может вернуть билет после снятия ограничений. Ему будет возвращена вся стоимость билета за исключением сбора за операцию возврата, которая составляет 210 рублей 60 копеек. Для этого он должен будет предъявить в кассе справку из медицинского учреждения, - уточнили в пресс-службе РЖД.
РЖД пассажирские перевозки
 
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