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Иркутянка лишилась денег, покупая медицинские маски на «Авито»

Иркутянка лишилась денег, покупая медицинские маски на «Авито»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
После поступления предоплаты на счёт телефон «продавца» стал недоступен

Полиция призывает граждан с особой осторожностью заключать любые сделки в сети Интернет.

Накануне в полицию Иркутска обратилась 41-летняя местная жительница. Женщина рассказала полицейским, что планировала купить медицинские маски и для этих целей нашла объявление на сайте «Авито». Связавшись с автором объявления и договорившись о покупке, она перевела ему 5 тысяч рублей в качестве предоплаты. Сразу после этого номер телефона «продавца» стал недоступен.

Как установили оперативники, номер телефона её собеседника зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По факту произошедшего проводится всесторонняя проверка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Полицейские отмечают, что каждое четвёртое сообщение о дистанционном мошенничестве, поступающее в дежурные части в регионе, связано с покупкой и продажей товаров в сети Интернет и напоминают о необходимости соблюдать бдительность при заключении сделок «онлайн».
медицина мошенничество Иркутск коронавирус
 
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