Экологическое движение существует в городе уже третий год
В Улан-Удэ в рамках акции «Дерево за макулатуру» пластик и макулатуру обменяют на саженцы деревьев и кустарников. Участвовать в движении может каждый: сам, с друзьями, семьёй, всем домом, коллективом предприятия, детским садом или школой.
Сроки сдачи макулатуры – до 30 апреля этого года. Сроки выдачи саженцев – после 20 мая.
Чтобы принять участие в весеннем сезоне, нужно оставить заявку на участие в группе vk.com/derevo_za_makulaturu . Затем сдать вторсырьё (макулатуру и пластик) в пунктах приёма, назвав пароль «Дерево за макулатуру»:
- Район Автовокзала, напротив рынка «Народный» (ул. Советская, 1А);
- Район КСК ЗММК (проспект Строителей, 70);
- Саяны (ул. Бийская, 22);
- ПВЗ, конечная трамвая №4 (Лимонова, 3А);
- 20 квартал (ул. Ключевская, 82);
- ул. Дальняя Гурульбинская, 6Б.
После сдачи вторсырья необходимо прислать фотографию квитанции о сдаче на адрес uu.derevomak@yandex.ru . В середине мая уже можно будет получить саженцы. Точное место выдачи будет объявлено дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
В Улан-Удэ макулатуру и пластик обменяют на саженцы
Общество, Фото:
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