В Улан-Удэ макулатуру и пластик обменяют на саженцы

Экологическое движение существует в городе уже третий год



В Улан-Удэ в рамках акции «Дерево за макулатуру» пластик и макулатуру обменяют на саженцы деревьев и кустарников. Участвовать в движении может каждый: сам, с друзьями, семьёй, всем домом, коллективом предприятия, детским садом или школой.



Сроки сдачи макулатуры – до 30 апреля этого года. Сроки выдачи саженцев – после 20 мая.



Чтобы принять участие в весеннем сезоне, нужно оставить заявку на участие в группе vk.com/derevo_za_makulaturu . Затем сдать вторсырьё (макулатуру и пластик) в пунктах приёма, назвав пароль «Дерево за макулатуру»:

- Район Автовокзала, напротив рынка «Народный» (ул. Советская, 1А);

- Район КСК ЗММК (проспект Строителей, 70);

- Саяны (ул. Бийская, 22);

- ПВЗ, конечная трамвая №4 (Лимонова, 3А);

- 20 квартал (ул. Ключевская, 82);

- ул. Дальняя Гурульбинская, 6Б.



После сдачи вторсырья необходимо прислать фотографию квитанции о сдаче на адрес uu.derevomak@yandex.ru . В середине мая уже можно будет получить саженцы. Точное место выдачи будет объявлено дополнительно. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

