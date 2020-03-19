Потерпевший ушёл в магазин и не закрыл дом
Вечером 14 марта в полицию Октябрьского района обратился 44-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил пропажу 10 тысяч рублей из дома.
Следствием установлено, что днём мужчина ехал от своего друга на такси, которое остановил на дороге. Приехав, он зашёл вместе с водителем в дом, чтоб рассчитаться. Затем мужчины вышли на улицу. Не заперев жилище, хозяин решил сходить в магазин. Водитель, видя, что хозяин ушёл, вернулся и украл деньги.
В результате поисков сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 66-летний местный житель. Мужчина занимается пассажирскими перевозками.
Часть украденных денег изъята у задержанного и возвращена владельцу.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.
В Улан-Удэ таксист украл деньги из дома своего пассажира
Общество, Фото:
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