В Улан-Удэ таксист украл деньги из дома своего пассажира

Потерпевший ушёл в магазин и не закрыл дом



Вечером 14 марта в полицию Октябрьского района обратился 44-летний улан-удэнец. Мужчина рассказал полицейским, что обнаружил пропажу 10 тысяч рублей из дома.



Следствием установлено, что днём мужчина ехал от своего друга на такси, которое остановил на дороге. Приехав, он зашёл вместе с водителем в дом, чтоб рассчитаться. Затем мужчины вышли на улицу. Не заперев жилище, хозяин решил сходить в магазин. Водитель, видя, что хозяин ушёл, вернулся и украл деньги.



В результате поисков сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 66-летний местный житель. Мужчина занимается пассажирскими перевозками.



Часть украденных денег изъята у задержанного и возвращена владельцу.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД России по Бурятии.





