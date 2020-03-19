В регионе действуют ещё 49 ледовых переправ
Высокие дневные температуры и выпадение мокрого снега приводят к образованию талой воды на поверхности льда, что негативно сказывается на его состоянии. Поэтому на водных объектах Иркутской области закрываются ледовые переправы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
С 16 по 18 марта была завершена эксплуатация шести ледовых дорог. На Братском водохранилище в Братском районе закрыта технологическая переправа «п. Балаганск – Карьер», на реке Иркут в Шелеховском районе – «п. Шаманка». На реке Ие в Тулунском районе прекращена работа двух переправ - «с. Октябрьск-2» и «п. Аршан», на реке Лене в Усть-Кутском районе – «Усть-Кут – СОТ «Ветеран» - п. Турука», в Тайшетском районе на реке Бирюсе – «п. Старый Акульшет – Коновалово».
Таким образом, на сегодня остаются действующими 49 ледовых дорог для безопасного пересечения водных объектов.
В Иркутской области закрыты 6 ледовых переправ
Общество, Фото:
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