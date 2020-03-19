Хозяевам животных грозит административный штраф за несоблюдение правил выгула
В Улан-Удэ начались массовые проверки правил выгула и регистрации собак. Это вызвано участившимися жалобами горожан в комитет городского хозяйства на владельцев собак, которые отпускают животных на самовыгул. Зачастую это породистые и рослые собаки с ошейниками. К ответственности владельцев собак привлекают и в случае нападения питомца на человека или другое животное.
– Сотрудники управления административного контроля комитета городского хозяйства не только проверяют соблюдение требований к содержанию собак, но и разъясняют владельцам животных правила регистрации и выгула домашних животных. Также специалисты информируют жителей о видах административной ответственности, в случае нарушения правил, – сообщили в комитете.
Выводить собак на улицу необходимо на коротком поводке или в наморднике, с номерным знаком на ошейнике. Гулять они могут на специально огороженных площадках, их в Улан-Удэ – 18. За несоблюдение правил выгула штраф – от 500 до 1000 рублей. Кроме того, щенка в 3 месяца нужно поставить на учёт у ветеринара и получить жетон с номером или микрочип. При нарушении сроков – штраф от 500 до 1000 рублей.
Сообщить о нарушениях правил выгула можно в управление административного контроля комитета городского хозяйства по телефонам: 23-05-80, 23-05-10.
С начала года составлено порядка 180 протоколов нарушений правил содержания домашних животных. Это в 9 раз превышает количество предписаний за аналогичный период прошлого года.
В Улан-Удэ массово проверяют собак на самовыгуле
Общество, Фото:
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