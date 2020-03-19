В Улан-Удэ женщины-водители едва не подрались после ДТП

Накануне утром, около 7:40, на улице Ербанова в Улан-Удэ, в направлении площади Советов, произошло ДТП. По совам очевидца происшествия, женщина-водитель автомобиля «Хонда Одиссей» выезжала со стороны Дома быта, и не предоставила преимущество в движении автомобилю «Хонда Фит». За рулём второй иномарки также находилась девушка.Свидетель происшествия утверждает, что девушки долго выясняли обстоятельства ДТП.- Дальнейших спор чуть не перерос в настоящую драку, они начали друг друга толкать, грубить, кричать, - прокомментировал очевидец.У обеих женщин в автомобилях находились дети.Кроме того, виновница ДТП утверждала, что торопится в аэропорт встречать родственников. Через некоторое время над центром города пролетел самолёт, и женщина сказала, что это тот самый самолёт, на который она опоздала.