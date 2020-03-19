Женщины бурно выясняли обстоятельства аварии
Накануне утром, около 7:40, на улице Ербанова в Улан-Удэ, в направлении площади Советов, произошло ДТП. По совам очевидца происшествия, женщина-водитель автомобиля «Хонда Одиссей» выезжала со стороны Дома быта, и не предоставила преимущество в движении автомобилю «Хонда Фит». За рулём второй иномарки также находилась девушка.
Свидетель происшествия утверждает, что девушки долго выясняли обстоятельства ДТП.
- Дальнейших спор чуть не перерос в настоящую драку, они начали друг друга толкать, грубить, кричать, - прокомментировал очевидец.
У обеих женщин в автомобилях находились дети.
Кроме того, виновница ДТП утверждала, что торопится в аэропорт встречать родственников. Через некоторое время над центром города пролетел самолёт, и женщина сказала, что это тот самый самолёт, на который она опоздала.
В Улан-Удэ женщины-водители едва не подрались после ДТП
Общество, Фото:
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