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В Улан-Удэ женщины-водители едва не подрались после ДТП

В Улан-Удэ женщины-водители едва не подрались после ДТП
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщины бурно выясняли обстоятельства аварии

Накануне утром, около 7:40, на улице Ербанова в Улан-Удэ, в направлении площади Советов, произошло ДТП. По совам очевидца происшествия, женщина-водитель автомобиля «Хонда Одиссей» выезжала со стороны Дома быта, и не предоставила преимущество в движении автомобилю «Хонда Фит». За рулём второй иномарки также находилась девушка.

Свидетель происшествия утверждает, что девушки долго выясняли обстоятельства ДТП.

- Дальнейших спор чуть не перерос в настоящую драку, они начали друг друга толкать, грубить, кричать, - прокомментировал очевидец.

У обеих женщин в автомобилях находились дети.

Кроме того, виновница ДТП утверждала, что торопится в аэропорт встречать родственников. Через некоторое время над центром города пролетел самолёт, и женщина сказала, что это тот самый самолёт, на который она опоздала.



ДТП
 
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