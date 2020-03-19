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В Иркутской области принудительно госпитализировали больную туберкулёзом

В Иркутской области принудительно госпитализировали больную туберкулёзом
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина отказывалась от лечения

В Боханском районе прокуратура в судебном порядке понудила женщину, зараженную туберкулезом, пройти обязательное обследование и лечение в Усть-Ордынском областном противотуберкулезном диспансере.

Выяснилось, что местная жительница, больная туберкулёзом, носящим заразный характер, необоснованно отказывалась от лечения и нарушала санитарно-противоэпидемический режим. Так она подвергала опасности заражения туберкулёзом людей, которые жили с ней, и людей, с которыми она общалась.

- Особо опасный характер положения заключается в том, что при заболевании туберкулёзом данная инфекция распространяется воздушно-капельным путем, и в ходе бытового общения с больным человеком может произойти передача данной инфекции на значительное число людей. Таким образом, нарушается право каждого гражданина РФ на охрану здоровья, гарантированное ст. 7 Конституции РФ, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.  
госпитализация
 
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