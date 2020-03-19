В Улан-Удэ осуждённый пожаловался на медработников

Мужчина рассказал, что медики не реагировали на его жалобы об ухудшении здоровья



В Улан-Удэ осуждённый, отбывающий наказание в исправительной колонии строгого режима №2, обратился к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой с жалобой на бездействие медицинских работников и антисанитарные условия при проведении медицинских процедур.



- Согласно доводам осуждённого после оперативного вмешательства, инъекции ему ставили в раздевалке либо в помещении дежурного инспектора, там же производили забор крови на исследование, после чего боли усилились, но ответственные медицинские работники не реагировали на жалобы об ухудшении состояния здоровья, - отметили в аппарате уполномоченного.



По запросу омбудсмена в колонии была проведена прокурорская проверка.



- Выявлено нарушение порядка организации оказания медицинской помощи. Действительно, медицинские процедуры проводились в помещениях, не являющихся медицинским кабинетом. Кроме того, не были исполнены рекомендации врача по приёму осуждённым лекарственных препаратов, не решён вопрос о его госпитализации, - сообщили в аппарате уполномоченного.



Бурятский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях принял меры прокурорского реагирования.

