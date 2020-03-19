Жителей Бурятии запугивают фейковыми сообщениями о коронавирусе

В штабе также сообщили, что эти сведения также являются ложными.







Одно из таких сообщений





На «горячую линию» республиканского минздрава для людей, вернувшихся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции, по телефону (3012) 37-95-32 всего поступило на сегодня 32 звонка, из них за последние сутки - 13.







В Бурятии в соцсетях и месседжерах распространяется сообщение о том, что ночью с вертолётов будут распылять лекарство для дезинфекции. Людям рекомендуют закрыть окна и балконы, а после 23:00 вовсе не выходить на улицу.Для убедительности здесь идёт приписка «Сообщили из военной части. Просят распространить.»В республиканском оперативном штабе по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сообщили, что информация является ложной.Также распространяется фейк о том, что по домам ходят люди в защитных костюмах. Якобы они сообщают, что доме проживает больной коронавирусом, и проходит дезинфекция квартир.- Заходят в квартиру, усыпляют газом и выносят всё из квартиры. Будьте бдительны, передайте дальше! Сразу на горячую линию и в Росгвардию звонить! Маразм людской крепчает и доводит до отупения! Сейчас дети не учатся, все дома! Особенно предупредите их и пенсионеров!!! – говорится в пересылаемом тексте сообщения.На утро 19 марта в Бурятии не зарегистрировано больных коронавирусной инфекцией.Под медицинским наблюдением находится 192 человека, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, в том числе изолированы в обсерватор, развёрнутый на базе госпиталя для ветеранов войн на Верхней Берёзовке, 9 граждан КНР. За остальными осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 13 листков нетрудоспособности.Центром гигиены и эпидемиологии на 19 марта проведены исследования на коронавирусную инфекцию 656 человек, в том числе больных внебольничными пневмониями, ОРВИ, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, и больных с симптомами ОРВИ, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции.