Геннадий и Зинаида Квакины вместе прожили 60 лет
12 марта 2020 года в Иволгинском районе Бурятии торжественно отметили бриллиантовый юбилей супружеской жизни Геннадий Васильевич и Зинаида Поликарповна Квакины.
- Ровно 60 лет назад в поселковый совет пришла молодая пара, чтобы связать свои судьбы в одну и стать самыми близкими друг другу людьми. Бесспорно, что Геннадий Васильевич и Зинаида Поликарповна – самые счастливые избранные, так как нашли друг друга. И то, что, спустя 60 лет, для них вновь прозвучал марш Мендельсона, ещё раз доказывает правоту этого утверждения, - сообщает пресс-служба республиканского ЗАГСа.
Поздравить супругов пришли дети, внуки, правнуки, глава Иволгинского района Виктор Очиров, глава МО СП «Иволгинское» Александр Мункуев, председатель общественной организации «Дети войны» Екатерина Лоскутникова.
В Бурятии супруги отметили «бриллиантовую» свадьбу
Общество, Фото:
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