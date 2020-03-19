Возбуждено уголовное дело
В Северобайкальске полицейские выявили факт незаконной предпринимательской деятельности одной из управляющих компаний города.
Установлено, что с августа 2017 года по декабрь 2018 года директор управляющей компании, не имея лицензии, осуществлял деятельность по выполнению услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в Северобайкальске.
В результате незаконной предпринимательской деятельности руководство предприятия получило доход на сумму более 8 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171 УК РФ. Проводится предварительное расследование, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии незаконно работавшая «управляшка» заработала 8 млн
Общество, Фото:
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