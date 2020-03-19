В Бурятии незаконно работавшая «управляшка» заработала 8 млн

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Возбуждено уголовное дело



В Северобайкальске полицейские выявили факт незаконной предпринимательской деятельности одной из управляющих компаний города.



Установлено, что с августа 2017 года по декабрь 2018 года директор управляющей компании, не имея лицензии, осуществлял деятельность по выполнению услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в Северобайкальске.



В результате незаконной предпринимательской деятельности руководство предприятия получило доход на сумму более 8 миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171 УК РФ. Проводится предварительное расследование, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

