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В Бурятии незаконно работавшая «управляшка» заработала 8 млн

В Бурятии незаконно работавшая «управляшка» заработала 8 млн
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Возбуждено уголовное дело

В Северобайкальске полицейские выявили факт незаконной предпринимательской деятельности одной из управляющих компаний города.

Установлено, что с августа 2017 года по декабрь 2018 года директор управляющей компании, не имея лицензии, осуществлял деятельность по выполнению услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов в Северобайкальске.

В результате незаконной предпринимательской деятельности руководство предприятия получило доход на сумму более 8 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171 УК РФ. Проводится предварительное расследование, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
уголовное дело управляющие компании
 
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