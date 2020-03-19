В Бурятии спасли потерявшую лунку нерпу. ВИДЕО

Подписчики страницы Игоря остались в восторге от его поступка: «Благодарность всем спасателям!», «Божечки, какая она прекрасная, и как ей повезло с вами!», «Какие вы молодцы!», «Чудеса!», «Настоящие мужики!».





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Гид-путешественник Игорь Шрамко накануне на своей странице в Facebook опубликовал видеозапись о спасении нерпы. По его словам, они встретили на льду Байкала нерпу, которая потеряла свою лунку. Мужчины не остались в стороне и пришли ей на помощь.- Сегодня на льду встретили голосующую нерпу. Попросила помощи. Оказали помощь, - с юмором написал Игорь Шрамко.Мужчины пробурили большую лунку во льду. И потом дружно помогли нерпе найти дорогу до воды.- Давай-давай, маленько осталось, - подбадривали нерпу мужчины.После недолгого путешествия, нерпа окунулась в байкальские воды.Один из пользователей Сети стал переживать за нерпочку и поинтересовался, куда же отправится животное и как она найдёт другую лунку, чтобы вынырнуть.Игорь Шрамко отшутился на эту тему, сказав, что нерпа вернётся к прежнему месту обитания «по gps». В комментариях другой пользователь разъяснил, что на морде у животного есть чувствительные усы, с помощью которых она без труда находит продухи и полыньи.- У каждого животного их по 4-6 штук, а вот на суше этот навык уже не работает, поэтому и получилась эта ситуация, - разъяснил мужчина.