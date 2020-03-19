Из Бурятии выдворили 8 иностранцев

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Один из них за пять лет успел обзавестись в республике семьёй и детьми



В Бурятии судебные приставы выдворили за пределы страны 8 нелегальных мигрантов - семерых граждан Узбекистана и одного представителя Азербайджана. У всех иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право пребывания в России.



Уроженцы Узбекистана с прошлого года состояли на иммиграционном учете, однако после истечения действия патента продолжили незаконно работать в Улан-Удэ, в Северобайкальском и Баргузинском районах.



Другой 32-летний гражданин Азербайджана прибыл в Россию пять лет назад. За это время мужчина успел обзавестись семьёй и детьми. Но из-за незаконного пребывания в чужой стране оформить отцовство на двух малолетних детей не смог.



В отношении мигрантов были возбуждены исполнительные производства, приставы сопроводили иностранцев из изолятора временного содержания до пунктов пограничного контроля, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



- Граждане Узбекистана покинули территорию иностранного государства через Иркутск, а гражданина Республики Азербайджан судебные приставы отправили домой в Баку из аэропорта Москвы. В настоящее время в изоляторе временного содержания ожидает принудительного выдворения один гражданин Монголии, - отмечает начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств Управления ФССП по Бурятии Руслан Божеев.

