Один из них за пять лет успел обзавестись в республике семьёй и детьми
В Бурятии судебные приставы выдворили за пределы страны 8 нелегальных мигрантов - семерых граждан Узбекистана и одного представителя Азербайджана. У всех иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право пребывания в России.
Уроженцы Узбекистана с прошлого года состояли на иммиграционном учете, однако после истечения действия патента продолжили незаконно работать в Улан-Удэ, в Северобайкальском и Баргузинском районах.
Другой 32-летний гражданин Азербайджана прибыл в Россию пять лет назад. За это время мужчина успел обзавестись семьёй и детьми. Но из-за незаконного пребывания в чужой стране оформить отцовство на двух малолетних детей не смог.
В отношении мигрантов были возбуждены исполнительные производства, приставы сопроводили иностранцев из изолятора временного содержания до пунктов пограничного контроля, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
- Граждане Узбекистана покинули территорию иностранного государства через Иркутск, а гражданина Республики Азербайджан судебные приставы отправили домой в Баку из аэропорта Москвы. В настоящее время в изоляторе временного содержания ожидает принудительного выдворения один гражданин Монголии, - отмечает начальник межрайонного отдела по исполнению особых производств Управления ФССП по Бурятии Руслан Божеев.
Из Бурятии выдворили 8 иностранцев
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